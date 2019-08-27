Экономика
РИА НовостиМинфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Он уточнил, что новая система не будет называться "Индивидуальным пенсионным капиталом" (ИПК), как планировалось ранее.
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Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Финансы
Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое
Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:52
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57
Отмечается, что президенты поднялись по специальной лестнице и осмотрели кабину.
Газета.Ru 08:45
Киберспорт
Трейлер и дата выхода Ashen для Steam, GOG, PS4 и Switch
Издательство Annapurna Interactive опубликовало новый ролик боевой ролевой игры Ashen в духе серии Souls, которая вышла на Xbox One и РС (только в Epic Games Store) 4 декабря прошлого года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Теннис
Шарапова разгромно проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице США Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:41
Политика
Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России
Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.
Rambler News Service вчера в 11:50
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Гаджеты
Apple защитила смартфоны от джейлбрейка
Apple исправила в обновлении 12.4.1 ошибку безопасности операционной системы iOS, которая позволяла установить на iPhone с новейшей версией ОС джейлбрейк-утилиту с доступом к системным привилегиям в ядре, сообщается на сайте компании.
Rambler News Service 06:00
Футбол
75 лет назад «Зенит» завоевал первый трофей в своей истории
В 1944 году был разыгран первый после начала ВОВ турнир - Кубок СССР. Трофей взяла команда из Ленинграда.
Pravda.Ru 07:36
Интернет
Facebook разрабатывает новый мессенджер для Instagram
Соцсеть Facebook занимается разработками нового мессенджера специально для Instagram.
РЕН ТВ 05:16
Происшествия
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось
Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.
Российская газета 01:19
Гаджеты
В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT
Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.
UfaTime.ru 05:41
Политика
Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу расследование по сбитому над Донбассом борту MH17 и согласился с критикой следователей за политизированность, сообщает СБ РФ во вторник.
РИА Новости 07:27
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Футбол
«Барселона» готова отпустить Рафинью в аренду, но с одним условием
«Барселона» отпустит полузащитника Рафинью Алькантару в аренду, только если он предварительно продлит контракт, сообщает Diario Sport.
Спорт-Экспресс 08:14
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm вчера в 10:41
Экономика
Госфонду Норвегии рекомендовано сократить инвестиции в европейские акции
В последний раз фонд менял региональную структуру инвестиций в 2012 году, снизив долю европейских акций.
Финмаркет 08:38
Происшествия
Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов»
Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 («Кресты») по факту избиения заключенных.
РБК 08:30
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Единоборства
Сеть кинотеатров «Каро» покажет бой Нурмагомедова и Порье
Российская сеть кинотеатров «Каро» в прямом эфире покажет турнир UFC 242, в рамках которого состоится поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, сообщает пресс-служба «Каро».
Bookmaker-ratings.ru 09:07
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57