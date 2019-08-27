Экономика
REGNUMМинфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению». «То есть будет полностью добровольная система», — пояснил Моисеев.
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Общество
Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Интерфакс 08:20
Происшествия
В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта
Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.
РИА Новости 04:10
Происшествия
Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе
67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 09:23
Политика
Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Авто
Lada стала самым популярным автомобилем на Украине
Отдельно стоит отметить, что в период с 1991 по 2018 год в Украине в общей сложности было реализовано 4,3 млн легковых автомобилей, а это 52% от всего автопарка.
Tvoe-avto.com вчера в 07:13
Армия и оружие
Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России
Военное дело вчера в 08:40
Армия и оружие
Названа цель срочного визита Эрдогана в Москву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву со срочным визитом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Национальная служба новостей 04:49
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 13:11
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Авто
Ателье Wheelsandmore доработало Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Wheelsandmore разработали особенную версию Bentley Continental GT.
Goroday.ru 09:09
Общество
Пять новых островов появились в России
На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике группа Северного флота обнаружила пять новых островов в Карском море, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.
Газета.Ru 09:21
Политика
Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана российским мороженым.
РЕН ТВ 09:22
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Общество
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском 09:20
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Футбол
«Рубин» подшутил над ЦСКА в день рождения клуба
27 августа московский ЦСКА празднует день рождения. Столичной команде исполнилось 108 лет.
Газета.Ru 06:25
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Культура
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС 09:28
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Музыка
Дмитрий Киселев заявил о готовности к фестивалю Rap Koktebel
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что к фестивалю Rap Koktebel все готово на 100%.
iReactor 07:46
Общество
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28