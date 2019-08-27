Минфин и ЦБ РФ в начале сентября представят новую модель формирования пенсионных накоплений. От названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для нее решили отказаться. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Здоровье В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.

Общество Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак «засветила» беременный живот на видео 37-летняя Ксения Собчак уже не скрывает свои отношения с 44-летним режиссером Константином Богомоловым.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills-2019 Президент России Владимир Путин днём 27 августа прибыл в Татарию, где завершается чемпионат WorldSkills-2019.

Политика Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич» По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".

Происшествия На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.

Общество Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.

Политика Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Авто Представлен вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Наука Для управления гидрогелем приспособили CRISPR Биоинженеры из Великобритании создали новую технологию по изготовлению лекарств с помощью инструмента для редактирования генов CRISPR.

Армия и оружие Армия Израиля атаковала объект ХАМАС 25 августа армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа.

Армия и оружие Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.

Общество Московский ОМОН нуждается в подкреплении ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.

Происшествия Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Происшествия Знаток Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и, судя по снимкам, сбил велосипедиста на пешеходном переходе.