Экономика
BFM.ruМинфин анонсировал изменение системы пенсионных накоплений
Минфин и ЦБ РФ в начале сентября представят новую модель формирования пенсионных накоплений. От названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для нее решили отказаться. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Общество
Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях
Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
Российская газета 17:51
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак «засветила» беременный живот на видео
37-летняя Ксения Собчак уже не скрывает свои отношения с 44-летним режиссером Константином Богомоловым.
7Дней.ру 17:02
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills-2019
Президент России Владимир Путин днём 27 августа прибыл в Татарию, где завершается чемпионат WorldSkills-2019.
REGNUM 11:40
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".
Инфорос 25 августа в 13:38
Происшествия
В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу
Российская газета 02:26
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня 05:50
Наука
Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер
Evo-rus.com 13:40
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Наука
Для управления гидрогелем приспособили CRISPR
Биоинженеры из Великобритании создали новую технологию по изготовлению лекарств с помощью инструмента для редактирования генов CRISPR.
МедиаПоток 05:28
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала объект ХАМАС
25 августа армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа.
RT на русском 09:36
Армия и оружие
Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб
Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Общество
Московский ОМОН нуждается в подкреплении
ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.
Коммерсантъ 14:00
Происшествия
Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае
Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия 16:44
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Происшествия
Знаток Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и, судя по снимкам, сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
URA.Ru 16:46
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.
Игромания.ру вчера в 11:20