Экономика
REGNUMМинфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению». «То есть будет полностью добровольная система», — пояснил Моисеев.
Читать в источнике
Оценить437
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Происшествия
В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем
В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Финансы
Индексы ведущих фондовых бирж 27.08.19
По данным агентства Reuters.
Коммерсантъ 18:42
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Игры
Модификация S.T.A.L.K.E.R. Anomaly добралась до открытой беты
Игромания.ру 10:29
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Naked Science 25 августа в 14:02
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU вчера в 07:01
Политика
Климкина опечалила позиция G7 по России
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.
Rambler News Service 11:50
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
В июне Apple представила технологии, которые сильно уменьшают сложность подобного приложения: распознавание положения тела человека в видеопотоке через ARKit и классификатор упражнений и жестов в Create ML, поясняет директор производства разработчика Redmadrobot Артур Сахаров.
Коммерсантъ 18:42
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия 16:09
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Футбол
«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
Gazeta.SPb 17:21
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Экономика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Футбол
«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс 16:10
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47