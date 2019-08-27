Экономика
РИА НовостиМинфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Он уточнил, что новая система не будет называться "Индивидуальным пенсионным капиталом" (ИПК), как планировалось ранее.
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Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Армия и оружие
США перебросили в Великобританию два бомбардировщика B-2 Spirit
Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
Pravda.Ru 09:46
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Интернет
Facebook тестирует новый мессенджер для Instagram
РИА Новости 08:05
Происшествия
На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке
RT на русском 18:45
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе фастфуда для худеющих
Для борьбы с лишним весом необязательно отказываться от употребления фастфуда, считают диетологи.
РЕН ТВ 19:57
Наука
В центре Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста
Актуальные Новости 14:03
Транспорт
Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.
РИА Новости 19:42
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Российская газета 16:12
Авто
Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster
Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.
Тавто.Ру 07:29
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Футбол
Суарес и Кавани выбыли из-за травм на 3-4 недели
Сообщается, что уругвайцы получили разные повреждения, однако оба будут восстанавливаться приблизительно 3-4 недели.
Sports.ru 15:28
Космос
NASA представило суперкомпьютер, который призван вернуть США на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новый суперкомпьютер Aitken.
Inkazan вчера в 21:32
Здоровье
Врач объяснила рост числа диабетиков в России
Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила в эфире НСН, с чем связан рост количества диабетиков в России.
Национальная служба новостей 08:25
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Музыка
В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания 12:59
Футбол
«Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир.
Lenta.ru 16:58
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Музыка
В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel
В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания 03:26
Политика
Путин на МАКСе угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент России Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым после осмотра экспозиций на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском 27 августа.
Известия 09:53
Интернет
Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах
«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.
Коммерсантъ 10:18
Технологии
В России разработали подъемник в электрички для колясочников
«Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Rambler News Service 14:25
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02