Финансы
Минфин готовит законопроект о передаче Связь-банка в казну РоссииТАСС 09:02
О сделке В начале декабря 2018 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация предложила Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. В свою очередь в Промсвязьбанке заявляли, что проводят финансовую оценку Связь-банка.
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Минфин готовит проект закона о передаче Связь-банка - "дочки" ВЭБ.РФ - в казну Российской Федерации, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.ТАСС09:02
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Минфин рассматривает передачу Связь-банка как вариант докапитализации Промсвязьбанка
Rambler News Service09:01
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