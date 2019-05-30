Минфин готовит масштабную рекламную кампанию народных ОФЗВести.Финанс 08:19

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».

с чего всё началось

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). В кампании примут участие и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, "Промсвязьбанк" и "Почта банк".

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