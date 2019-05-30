Финансы

Минфин готовит масштабную рекламную кампанию народных ОФЗВести.Финанс 08:19

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). В кампании примут участие и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, "Промсвязьбанк" и "Почта банк".
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с чего всё началось

Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».
Ведомостивчера в 17:27

Подробнее о событии

Минфин захотел активнее брать в долг у россиян

Lenta.ru09:03

«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗ

Коммерсантъ06:43

Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ

Ведомостивчера в 17:27

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению облигаций федерального займа

Эхо Москвы04:31

Минфин решил повысить спрос на народные ОФЗ масштабной рекламной кампанией

Forbes03:07

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию народных облигаций

Дождь05:48

Минфин планирует с помощью рекламы повышать спрос на народные облигации федерального займа

Snob.ru06:35
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Политика

Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено вчера в 12:58
Политика

Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести

Обновлено в 02:34
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Футбол

Чалов признан лучшим футболистом сезона в РПЛ

Обновлено в 05:47
Экономика

МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 12:04
Кино

Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»

В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 08:19
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%

Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
Обновлено в 07:25
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Политика

Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания

Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Обновлено в 11:36
Общество

В Кузбассе чиновник выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Опекуна умершего Степы Кукина арестовали в Вологде

Очередное заседание по делу умершего семилетнего Степана Кукина прошло сегодня, 31 мая, в Вологодском городском суде.
Обновлено в 10:46
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Экономика

Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет

Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Происшествия

Появилось видео извержения вулкана Этна в Италии

В Сети появилось видео извержения вулкана Этна на острове Сицилия в Италии.
Обновлено в 12:29
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Кино

СМИ сообщили об утверждении Роберта Паттинсона на роль Бэтмена

Компания Warner Bros утвердила актера Роберта Паттинсона на главную роль в фильме «Бэтмен» киновселенной DC.
Обновлено в 12:31
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры

Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани

Обновлено в 08:58
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