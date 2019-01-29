Экономика

В РСА предупредили о возможном росте цен на ОСАГОREGNUM 01:54

Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
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ОСАГО набивает себе цену

Увеличение лимита выплат жертвам аварий может поднять стоимость полиса Минфин предложил увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП сразу вчетверо — с нынешних 500 тыс. руб. до 2 млн руб.
Коммерсантъвчера в 17:43

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Коммерсантъвчера в 17:43

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Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
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Наука

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Следователь сообщил о 16 обвиняемых по делу братьев Магомедовых

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Экономика

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Компания Apple планирует снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару.
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Интернет

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Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
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Общество

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова получила официальное подтверждение от директора химкинской школы об увольнении учительницы физкультуры, после занятия с которой первоклассник попал в больницу.
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Суд в Петербурге арестовал мать погибшего от голода ребенка

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На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime

На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
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На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
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