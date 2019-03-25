Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%Российская газета вчера в 05:11

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Снижение средней ставки по ипотеке до 7,9 процента к 2024 году указано одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". В нацпроекте также говорится, что в 2019 году этот показатель должен составить 8,9 процента, к 2021 году он должен опуститься до 8,5 процента.

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

Финансы Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

Происшествия Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.

Политика В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.

Политика Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.

Происшествия Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Армия и оружие Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США Прибытие группы российских военнослужащих в Венесуэлу не имеет отношения к угрозам США о возможном военном вторжении.

Армия и оружие Израиль нанес удар по сектору Газа "Израильские военные начали атаковать террористические цели ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Футбол Фергюсон пожертвовал £405 тысяч Национальной службе здравоохранения Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в благодарность за спасение его жизни, сообщает Daily Mail.

Футбол «Уфа» может уволить тренера Кириченко Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Общество Стало известно, когда в Москве растает снег Снег на улицах Москвы практически полностью растает уже к началу апреля, сообщает "Метеоновости".

Общество Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.

Экономика Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный» Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Адвокат Кокорина: «Если судья будет продлевать срок, то сразу на полгода» Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян рассказал, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.

Экономика ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.

Происшествия Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.

Спорт Bondik перешел в Winstrike Team Обновленный состав Winstrike Team по CS: GO: Кирилл Boombl4 Михайлов Ауримас Kvik Квакшис Давид n0rb3r7 Даниелян Георгий WorldEdit Яскин Владислав bondik Нечипорчук Даниил pipsoN Мещеряков (тренер) Последней командой Нечипорчука была Gambit Esports, за которую он выступал с декабря 2018 по март 2019 года.