Финансы
Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%Российская газета вчера в 05:11
Снижение средней ставки по ипотеке до 7,9 процента к 2024 году указано одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". В нацпроекте также говорится, что в 2019 году этот показатель должен составить 8,9 процента, к 2021 году он должен опуститься до 8,5 процента.
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с чего всё началось
Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.ТАССвчера в 04:49
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