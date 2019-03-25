Финансы

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%Российская газета вчера в 05:11

Снижение средней ставки по ипотеке до 7,9 процента к 2024 году указано одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". В нацпроекте также говорится, что в 2019 году этот показатель должен составить 8,9 процента, к 2021 году он должен опуститься до 8,5 процента.
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Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
ТАССвчера в 04:49

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Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

RT на русскомвчера в 11:20

В Минфине допустили досрочное снижение ставок по ипотеке до 8%

Газета.Ruвчера в 07:07

Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

ТАССвчера в 04:49

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%

Российская газетавчера в 05:11

Минфин: ипотечная ставка может опуститься ниже 8% ранее 2024 года

News.ruвчера в 05:06

Ставки по ипотеке могут снизиться ниже 8% к 2024 году

Интерфаксвчера в 05:05

Минфин допустил снижение ставки по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Rambler News Serviceвчера в 05:23
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
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Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту

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Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
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СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

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Авто

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В этом году дипломной работой студентов школы Skoda в чешском городе Млада-Болеслав станет пикап, построенный на базе кроссовера Skoda Kodiaq.
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Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
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Политика

Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими

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Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
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Создатели Battlefield V уже очень давно начали тизерить «Огненный шторм», и теперь эта уникальная версия «королевской битвы» наконец-то стала доступна всем владельцам шутера.
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Авто

Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus

Обновлено вчера в 19:34
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«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины

Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
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Восточный лишат «российского Falcon 9»

Строительство пусковой площадки на космодроме Восточный для создаваемой средней ракеты-носителя (РН) «Союз-5» («Иртыш») не планируется, сообщили ТАСС в «Роскосмосе».
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Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
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Политика

Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов

Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
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Транспорт

РЖД может запустить «Ласточку» из Новосибирска в Томск

РЖД может запустить поезда «Ласточка» из Новосибирска по пяти маршрутам в 2020-2021 годах.
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Политика

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
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Политика

Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита

Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
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Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
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Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
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Технологии

В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета

Представители Китайской авиастроительной корпорации отчитались об успешном завершении первой стадии испытаний модели-прототипа пассажирского самолета Lingque-H.
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Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

За покупки при помощи виртуальной карты, Apple будет начислять кэшбек в размере 3%. Сервис в первую очередь призван для работы с Apple Pay.
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Продажи седанов в России снизились на 2%

В прошлом году россияне приобрели 534,2 тысяч новых легковых автомобилей в кузове седан, что на 2% меньше, чем в 2017.
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Константин Богомолов перегрузил Достоевского на петербургской сцене

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«Луцк мертв»: на Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко

В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.
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Регулятор рассекретил смартфон Samsung Galaxy A70 с тройной камерой

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy A70.
Обновлено вчера в 04:29
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