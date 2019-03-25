Минфин допустил снижение ставки по ипотеке до 8% раньше 2024 годаRambler News Service вчера в 05:23

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Ставка по ипотеке может снизиться до 8% раньше 2024 года, но это произойдет не в текущем и не в следующем году, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в ходе совещания с вице-премьером Виталием Мутко.

Минфин допустил снижение ставки по ипотеке до 8% раньше 2024 года

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