Финансы
Минфин допустил снижение ставки по ипотеке до 8% раньше 2024 годаRambler News Service 05:23
Ставка по ипотеке может снизиться до 8% раньше 2024 года, но это произойдет не в текущем и не в следующем году, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в ходе совещания с вице-премьером Виталием Мутко.
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Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.ТАСС04:49
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