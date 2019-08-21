Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»Ведомости вчера в 09:37
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.
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с чего всё началось
«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.Коммерсантъвчера в 19:00
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Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Обновлено в 01:01
Культура
20 лет со дня смерти Александра Демьяненко
22 августа 1999 года скончался советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа Александр Демьяненко.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Суд в третий раз арестовал Галямину
Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
Обновлено вчера в 17:19
Единоборства
Усик проведет поединок с российским боксером
Обновлено в 05:27
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Футбол
15 лет назад Ибрагимович забил чудо-гол. Последний за «Аякс»
Сегодня исполнилось 15 лет эффектному голу нападающего Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 04:45
Экономика
«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег
Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 02:40
Политика
Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе
Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В ЕС выступили против возвращения России в G8
Как отметил высокопоставленный источник в структурах ЕС, причины исключения РФ из "восьмерки" в 2014 году до сих пор остаются.
Обновлено в 05:14
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году
Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
Обновлено в 03:48