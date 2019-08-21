Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»Ведомости вчера в 09:37

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.
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с чего всё началось

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 19:00

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За работу «Газпром нефти» и «Роснефти» в ХМАО заплатят все нефтяные компании

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СМИ: Минфин РФ может повысить налоговую нагрузку на нефтяников

ПРАЙМ01:27

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РБК03:30

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Ведомости01:46

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

ТАСС00:26

Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет «Ъ»

РИА Новости01:38

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

Коммерсантъвчера в 19:00
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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 01:18
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
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Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
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У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

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Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера

Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Технологии

Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности

Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
Обновлено вчера в 17:19
Единоборства

Усик проведет поединок с российским боксером

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

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В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
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В Ингушетии на борцов с аптечной наркоманией напали неизвестные

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
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15 лет назад Ибрагимович забил чудо-гол. Последний за «Аякс»

Сегодня исполнилось 15 лет эффектному голу нападающего Златана Ибрагимовича.
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Экономика

«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

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Политика

Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата

Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе

Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В ЕС выступили против возвращения России в G8

Как отметил высокопоставленный источник в структурах ЕС, причины исключения РФ из "восьмерки" в 2014 году до сих пор остаются.
Обновлено в 05:14
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Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

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