«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.

Культура 20 лет со дня смерти Александра Демьяненко 22 августа 1999 года скончался советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа Александр Демьяненко.

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.

Происшествия Суд в третий раз арестовал Галямину Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.

Происшествия Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Происшествия В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Технологии Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Армия и оружие Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373» Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.

Экономика «Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».

Политика Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.

Происшествия В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.

Происшествия В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.

Политика В ЕС выступили против возвращения России в G8 Как отметил высокопоставленный источник в структурах ЕС, причины исключения РФ из "восьмерки" в 2014 году до сих пор остаются.

Политика Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.

Киберспорт В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.

Общество «Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний» Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.