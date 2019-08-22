«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Общество «Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний» Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году «Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.

Происшествия На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме Пожар в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, спасены десять человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Политика В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.

Политика Китай усомнился в перспективах развития отношений с США Руководство Китая сомневается в успешности построения взаимовыгодных торгово-экономических отношений с США.

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.

Авто Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4 В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.

Космос Робот «Федор» успешно отправился к МКС Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Футбол Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск» Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Футбол Семак прокомментировал свою дисквалификацию Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Происшествия Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.

Политика Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Здоровье В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.

Политика Стало известно, чем Ниинистё угощал Путина за ужином В канцелярии финского главы сообщили, что в среду вечером президент Саули Ниинистё и российский лидер Владимир Путин поужинали в ресторане Walhalla.

Общество Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Происшествия В Челябинской области девочка погибла от удара током В среду, 21 августа, в больнице Сосновского района Челябинской области умерла 12-летняя девочка.