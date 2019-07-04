Экономика
Минфин допустил отказ от дальнейшей либерализации ОСАГОИзвестия 07:02
В случае существенного роста тарифов Министерство финансов России откажется от дальнейшей либерализации ОСАГО. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РСА поддержал индивидуализацию тарифов по ОСАГО: безаварийные водители заплатят меньше
Вечерние Челны02 июля в 01:21
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Асмус назвала трех самых красивых женщин России
Обновлено в 14:48
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено в 14:19
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Футбол
Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»
Обновлено в 19:31
Политика
Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ
Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено в 19:37
Общество
К сентябрю 2020 года между Елочками и Дальним уложат асфальт
Полностью асфальт будет уложен в сентябре 2020 года.
Обновлено в 03:52
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Политика
Путин прибыл на встречу с президентом Италии
Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Для спасения Тенгиза Узарашвили не хватает 744 080 руб
Если вы решили спасти Тенгиза Узарашвили, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:55
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Парад военной авиации прошел в небе над Вашингтоном
Американские военные самолеты и вертолеты пролетели в четверг над центром Вашингтона в рамках мероприятия «Салют Америке», посвященного Дню независимости США, передает ТАСС.
Обновлено в 20:27
Здоровье
В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза
Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.
Обновлено вчера в 14:54
Здоровье
Население России катастрофически уменьшается
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:12
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Здоровье
70% хосписов в России заняты непрофильными пациентами
Количество паллиативных коек в медучреждениях России достигло мирового уровня, но при этом хосписы на 70–85% заняты непрофильными пациентами.
Обновлено в 20:08
Авто
Кроссовер Renault Duster представлен на футуристичных рендерах
По задумке автора будущий Renault Duster должен получить раздутый кузов с гигантскими арками, лазерными фарами и двумя дверьми, а дополнит образ компактный багажник на крыше.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено в 20:00
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.
Обновлено в 19:23
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено в 17:22
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Политика
Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»
Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42