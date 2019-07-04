Экономика

Минфин допустил отказ от дальнейшей либерализации ОСАГОИзвестия 07:02

В случае существенного роста тарифов Министерство финансов России откажется от дальнейшей либерализации ОСАГО. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.
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ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Коммерсантъ15:43

В правительстве рассмотрят законопроект о либерализации ОСАГО

Znak.com02 июля в 01:02

Юргенс назвал условия снижения стоимости ОСАГО

Российская газета12:54

Эксперт: рост лимита за вред жизни в ОСАГО до 2 млн рублей увеличит цену за полис на 15%

ТАСС11:45

Правительство рассмотрит сегодня законопроект о либерализации ОСАГО

Эхо Москвывчера в 23:32

РСА поддержал индивидуализацию тарифов по ОСАГО: безаварийные водители заплатят меньше

Вечерние Челны02 июля в 01:21

Автостраховщики считают, что ОСАГО станет еще дешевле

РИА Новости13:40
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Асмус назвала трех самых красивых женщин России

Обновлено в 14:48
Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Обновлено в 14:19
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Общество

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Футбол

Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»

Обновлено в 19:31
Политика

Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ

Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено в 19:37
Общество

К сентябрю 2020 года между Елочками и Дальним уложат асфальт

Полностью асфальт будет уложен в сентябре 2020 года.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу

Обновлено в 17:58
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Политика

Путин прибыл на встречу с президентом Италии

Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Здоровье

Для спасения Тенгиза Узарашвили не хватает 744 080 руб

Если вы решили спасти Тенгиза Узарашвили, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:55
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Парад военной авиации прошел в небе над Вашингтоном

Американские военные самолеты и вертолеты пролетели в четверг над центром Вашингтона в рамках мероприятия «Салют Америке», посвященного Дню независимости США, передает ТАСС.
Обновлено в 20:27
Здоровье

В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза

Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.
Обновлено вчера в 14:54
Здоровье

Население России катастрофически уменьшается

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:12
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Здоровье

70% хосписов в России заняты непрофильными пациентами

Количество паллиативных коек в медучреждениях России достигло мирового уровня, но при этом хосписы на 70–85% заняты непрофильными пациентами.
Обновлено в 20:08
Авто

Кроссовер Renault Duster представлен на футуристичных рендерах

По задумке автора будущий Renault Duster должен получить раздутый кузов с гигантскими арками, лазерными фарами и двумя дверьми, а дополнит образ компактный багажник на крыше.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Общество

Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Обновлено в 20:00
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.
Обновлено в 19:23
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено в 17:22
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Политика

Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»

Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Футбол

Меган Рапино: «США были основаны на идеалах, но также и на рабстве»

Обновлено в 19:56
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
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