Финансы

Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 годаТАСС 04:49

Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.
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Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
ТАСС04:49

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Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

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Интерфакс05:05

Минфин допустил снижение ставки по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Rambler News Service05:23
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