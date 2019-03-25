Финансы
Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 годаТАСС 04:49
Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.
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с чего всё началось
Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.ТАСС04:49
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