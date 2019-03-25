Финансы

Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 годаТАСС 04:49

Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.
Читать в источнике
с чего всё началось

Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
ТАСС04:49

Подробнее о событии

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

RT на русском11:20

Ставки по ипотеке могут снизиться ниже 8% к 2024 году

Интерфакс05:05

Минфин допустил снижение ставки по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Rambler News Service05:23

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%

Российская газета05:11

Минфин: ипотечная ставка может опуститься ниже 8% ранее 2024 года

News.ru05:06

Минфин: ипотека может опуститься до 8% раньше, чем ожидается

Вести.Ru06:50

Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

ТАСС04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Обновлено в 17:19
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено в 16:54
Спорт

Бьорндалену хотят предложить место тренера российских биатлонистов

Вице-президент СБР Сергей Чепиков уверен, что Бьорндален сможет подтянуть у российских спортсменов технические навыки.
Обновлено в 15:02
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 10:53
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Эксперт: ранняя диагностика редких заболеваний равнозначна их эффективной терапии

Куцев напомнил, что порядка 90% редких заболеваний являются генетическими.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в похищении картины Куинджи

Обновлено в 11:59
Здоровье

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Политика

Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии

Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
Футбол

«Тоттенхэм» включился в борьбу за Тальяфико

«Тоттенхэм» присоединился к «Арсеналу» и «Барселоне» в борьбе за левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико.
Обновлено в 15:44
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Финансы

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено в 12:48
Политика

Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле

Обновлено в 15:06
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Культура

Билан вышел за наградой от Мединского на костылях

Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации

Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Хоккей

Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ

Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:32
Финансы

Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
Обновлено в 03:35
Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Общество

Ведущая «60 минут» на «России 1» возглавила «рейтинг травли»

Был рассчитан коэффициент негатива. В итоге первое место заняла ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1" Ольга Скабеева.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета

Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Наука

Поздние скифы ушли из степей раньше, чем считалось

В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь).
Обновлено 22 марта в 00:49
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

Обновлено в 10:00
Политика

Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.
Обновлено в 11:16
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное