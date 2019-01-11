Финансы
Минфин до 6 февраля закупит валюту почти на 266 млрд рублей
Минфин до 6 февраля закупит валюту почти на 266 млрд рублейЭксперт-Татарстан05:29
По состоянию на 12:18 мск, дoллар был на oтметке 66,89 руб./$, евро — 77,07 руб./€.
Эксперт-Татарстан05:29
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Происшествия
Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Оттаве
Обновлено в 19:47
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Космос
Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны
В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Спорт
Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана
Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Космос
SpaceX уволит около 600 сотрудников
Американская компания SpaceX на 10% сократит число своих сотрудников, которое на данный момент составляет около 6 тыс. человек.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Убитым в ЦАР российским журналистам обещали за съемки фильма $20 тысяч
Убитым в ЦАР российским журналистам обещали за съемки документального фильма 20 тысяч долларов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения
Обновлено в 01:58
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
США намерены отправить в Арктику военный корабль
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил о намерении направить в воды Арктики военный корабль.
Обновлено в 19:46
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами
Ранее сообщалось, что под Красноярском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы.
Обновлено в 14:38
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:28
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено в 13:10
Политика
Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость
Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.
Обновлено в 14:40
Спорт
Как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу
Обновлено в 15:38
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Якутске из-за пожара в доме эвакуировали 50 человек
Обновлено в 19:58
Политика
В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий
Летом в США заявили, что 95-летнего Якова Палия депортировали в Германию.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва
Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Политика
Россия намерена расширять сотрудничество с Белоруссией
Курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 10:16
Экономика
Компания Ротенберга получит ₽46 млн на мероприятия по борьбе с коррупцией
Московская компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией, следует из документов, опубликованных 9 января на сайте госзакупок.
Обновлено в 13:20
Общество
Аварийный участок Канала имени Москвы обследуют за две недели
Глава "Канала имени Москвы" сообщил, что все сооружения дамбы обследуют в регулярном порядке.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже
Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Общество
В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам
По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
Обновлено в 12:17
Авто
Volkswagen вновь продал рекордное число автомобилей
Германский автопроизводитель Volkswagen сообщил о новом рекорде: за минувший год компания продала 10,83 млн автомобилей, что на 0,9% больше, чем в 2017 году, который тоже был рекордным.
Обновлено в 11:26
Политика
Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой
Обновлено в 20:12