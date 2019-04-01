Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 годаМосковский Комсомолец вчера в 11:44

Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.

Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года

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