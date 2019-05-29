Финансы
Минфин: банки навязывают дополнительные услуги при выдаче ипотекиРИА Новости 02:41
Российские банки в обход существующего законодательства продолжают навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Авто
Экологичный завод Haval начинает производство
Обновлено в 11:32
Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Космос
Загадки вселенских масштабов: топ-5 необъяснимых вещей из космоса
«Вечерняя Москва» сделала подборку необъяснимых явлений, обнаруженных на поверхности других планет.
Обновлено в 04:38
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Владимир Соловьев дал свой комментарий по поводу скандала между Ольгой Скабеевой и политологом Николаем Платошкиным.
Обновлено в 12:37
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста главы амурского Минздрава
Андрей Субботин уходит с должности главы амурского Минздрава.
Обновлено в 01:13
Театры
Новым худруком в Театре на Малой Бронной стал Константин Богомолов
ИА "Ореанда-Новости" Новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной стал 43-летний российский театральный режиссёр и поэт Константин Богомолов.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Кино
«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
Обновлено в 03:25
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем
Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Общество
Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту
Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:56
Кино
Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»
В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
Обновлено в 11:00
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В ЕС призвали Сирию и гаранты «Астаны» защитить население в Идлибе
Евросоюз призывает власти Сирии, а также Россию, Иран и Турцию защитить мирных граждан в Идлибе.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление
Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено в 15:21
Наука
Ученые создали «наносубмарины», способные уничтожать раковые клетки
Австралийские ученые создали микроскопических роботов, которые могут погружаться в организм и уничтожать злокачественные клетки.
Обновлено в 08:19
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель
Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Происшествия
В ДТП в Мексике погибли не менее 20 человек
После удара автобус перевернулся и загорелся. В результате инцидента погибли не менее 20 человек, а еще 18 - пострадали.
Обновлено в 16:32
Гаджеты
Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний
Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Redmi K20 может выйти в Европе под названием Xiaomi Mi 9T
Получается, что в Китае флагманы будут называться Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в Европе — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено 27 мая в 13:05
Происшествия
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.
Обновлено в 16:17
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49