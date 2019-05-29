Финансы
Минфин: банки навязывают дополнительные услуги при выдаче ипотекиРИА Новости 02:41
Российские банки в обход существующего законодательства продолжают навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено в 10:51
Наука
В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники
Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе.
Обновлено в 10:08
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград
Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Непривитых от кори детей в Петербурге лишают отдыха в лагерях
Детей, не поставивших прививку от кори, не пустят в лагеря и санатории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы
В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.
Обновлено в 16:56
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество
В этом году в Крым отправятся 1200 юных сахалинцев и курильчан
Первые группы юных сахалинцев и курильчан отправятся на Чёрное море уже 1 и 2 июня.
Обновлено в 14:47
Игры
Новую часть Need for Speed не покажут на EA Play
Обновлено в 09:35
Экономика
Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства
Повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:43
Культура
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Обновлено в 17:30
Общество
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.
Обновлено в 05:57
Авто
Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Общество
Определены самые востребованные профессии в России
В опросе приняли участие 26,9 тысяч организаций. Рейтинг самых востребованных профессий возглавил продавец-кассир.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
VAR будет использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ
В стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе страны в сезоне-2019/2020 встретятся «Крылья Советов» (Самара, РПЛ) — «Нижний Новгород» (ФНЛ) и «Уфа» (РПЛ) — «Томь» (ФНЛ).
Обновлено в 04:08
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Советские большие противолодочные корабли станут ударными
Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.
Обновлено в 14:02