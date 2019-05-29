Минфин: банки навязывают дополнительные услуги при выдаче ипотекиРИА Новости 02:41

Российские банки в обход существующего законодательства продолжают навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Здоровье Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».

Происшествия Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.

Наука В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Происшествия Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.

Здоровье Непривитых от кори детей в Петербурге лишают отдыха в лагерях Детей, не поставивших прививку от кори, не пустят в лагеря и санатории Петербурга и Ленобласти.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Экономика США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.

Политика Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.

Футбол «Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.

Политика Китай нашел новое оружие в торговой войне с США Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.

Общество В этом году в Крым отправятся 1200 юных сахалинцев и курильчан Первые группы юных сахалинцев и курильчан отправятся на Чёрное море уже 1 и 2 июня.

Экономика Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства Повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта, пишет «Коммерсантъ».

Общество Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.

Авто Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.

Экономика Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Общество В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Политика Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Общество Определены самые востребованные профессии в России В опросе приняли участие 26,9 тысяч организаций. Рейтинг самых востребованных профессий возглавил продавец-кассир.

Футбол VAR будет использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ В стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе страны в сезоне-2019/2020 встретятся «Крылья Советов» (Самара, РПЛ) — «Нижний Новгород» (ФНЛ) и «Уфа» (РПЛ) — «Томь» (ФНЛ).

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.