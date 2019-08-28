Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинфин анонсировал выпуск ОФЗ для населения

Министерство финансов РФ анонсировало выпуск долговых бумаг для населения. В следующем месяце ведомство планирует разместить такие облигации федерального займа, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз. Об этом представителям СМИ рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак.
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