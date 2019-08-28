Финансы
Московский КомсомолецМинфин анонсировал выпуск ОФЗ для населения
Министерство финансов РФ анонсировало выпуск долговых бумаг для населения. В следующем месяце ведомство планирует разместить такие облигации федерального займа, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз. Об этом представителям СМИ рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак.
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США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
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В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
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Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт вчера в 11:37
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Раскрыта дата начала предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Желающие смогут оформить предзаказ на iPhone 11 и 11 Pro 13 сентября.
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Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
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BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.
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Евразия Daily вчера в 22:31
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Министр здравоохранения области встретился с врачами в Каменске-Уральском. Они бунтуют из-за зарплат
В Каменске-Уральском побывала делегация из Министерства здравоохранения области во главе с Андреем Цветковым, министром здравоохранения.
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Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве
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Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru вчера в 16:08
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Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
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Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
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Главный хейтер блогера PewDiePie умер в возрасте 20 лет
Народные новости вчера в 05:17
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В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Наука
Оксид железа под большим давлением указал на окисленность мантии Земли
Ученые из США и Германии вынудили оксид железа (II) в силикатных минералах диспропорционировать на высший оксид Fe2O3 и металлическое железо под действием давления до 23 гигапаскалей.
N+1 вчера в 03:18
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.
ФАН вчера в 17:36
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
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Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru вчера в 19:20
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Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Общество
Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени
Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Армия и оружие
В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел
Тела 16 человек, погибших в ходе боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов и сравнения результатов с пробами, взятыми у родственников всех без вести пропавших украинских бойцов.
Lenta.ru вчера в 12:49
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали новый геймплей
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Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Политика
Макрон и Зеленский обсудили саммит G7 и ситуацию в Донбассе
В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и прошедший в Биаррице саммит G7.
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