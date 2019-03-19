Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в РоссииRT на русском 07:58

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. По её словам, в следующем году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на 5%, а в 2021-м — ещё на 10%.
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Татьяна Нестеренко
Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда.
— Татьяна Нестеренко, российский политикРИА Новости 05:32
с чего всё началось

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.
РИА Новости05:32

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Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

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Госслужащим готовят увольнения и рост зарплат

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По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
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Новая вариация Mirai использует 27 эксплоитов

Новая версия вредоноса продолжает эту «традицию» и атакует даже такие девайсы, которые ранее не попадали под прицел злоумышленников.
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РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей

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Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
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Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза оценил возможность возвращения в сборную Габриэлы Коукаловой, которая пропустила два сезона.
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Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
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Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников

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Росреестр оценил участок Шувалов по цене смартфона

«Совершенно секретно»: Журналисты проекта Baza установили, что участок в 7,6 гектара в Московской области, который принадлежит Игорю Шувалову, Росреестр оценил всего в 107,5 тысячи рублей.
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Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

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Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент

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Помпео оценил перспективы сотрудничества России и США

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью KSNT рассказал о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона.
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Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
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