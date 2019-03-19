Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в РоссииRT на русском 07:58
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. По её словам, в следующем году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на 5%, а в 2021-м — ещё на 10%.
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Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда.
— Татьяна Нестеренко, российский политикРИА Новости 05:32
с чего всё началось
В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.РИА Новости05:32
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