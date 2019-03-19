Минфин анонсировал сокращения госслужащих в РоссииRT на русском 07:58

В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.

с чего всё началось

Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда.

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. По её словам, в следующем году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на 5%, а в 2021-м — ещё на 10%.

Политика Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.

Происшествия Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.

Происшествия Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.

Экономика В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.

Спорт Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

Политика В Бундестаге потребовали выслать из Германии американского посла В середине января 2019 года Гренелл предупредил немецких предпринимателей о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток - 2».

Происшествия В Омске потушили пожар на заводе Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика «Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.

Транспорт ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.

Экономика Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.

Политика Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Кино Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.

Общество Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Шоу-бизнес Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".

Экономика МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.

Политика Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.

Экономика ЛСР увеличила чистую прибыль в 2018 году на 2% Девелоперская группа ЛСР в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 16,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Экономика Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.

Авто В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.