Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в РоссииГазета.Ru 09:46
Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
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Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда.
— Татьяна Нестеренко, российский политикРИА Новости 05:32
с чего всё началось
В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.РИА Новости05:32
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Политика
Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»
Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
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В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции
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Отец Началовой предостерег россиян
Продюсер и композитор Виктор Началов рассказал о причинах смерти своей дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян в новом интервью.
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Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
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Шоу-бизнес
Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега
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Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
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Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
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Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Авто
Компания Skoda показала обновленный Skoda Karoq для Китая
Чешская компания обновила китайскую модификацию модели Skoda Karoq.
Обновлено в 02:10
Наука
Эксперты ВОЗ высказались за создание регистра в сфере редактирования генов человека
Экспертный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказался за создание регистра проводимых в мире исследований в сфере редактирования генов человека.
Обновлено в 15:40
Политика
Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Космос
«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Обновлено в 15:43
Политика
Шойгу прибыл в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Глава российского военного ведомства в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом и передал ему послание президента РФ.
Обновлено в 16:21
Политика
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери
Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено в 05:14
Спорт
О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме
Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Обновлено в 15:03
Финансы
Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 15:33
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Футбол
Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено в 14:06
Политика
Порошенко обвинил Россию в попытке «сорвать» выборы на Украине
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Россия решила задействовать «силовые провокации» с целью сорвать президентские выборы на Украине.
Обновлено в 16:00
Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Футбол
«Интер» получил условную дисквалификацию стадиона за расизм фанатов
Миланский «Интер» получил условную дисквалификацию стадиона за расистские выкрики болельщиков.
Обновлено в 14:38
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
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Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Культура
Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года»
Пятый канал победил в двух номинациях премии "Событие года". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 16:04