Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в РоссииГазета.Ru 09:46
Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
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Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда.
— Татьяна Нестеренко, российский политикРИА Новости 05:32
с чего всё началось
В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.РИА Новости05:32
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Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Худеющая Регина Тодоренко нюхает шоколад
Обновлено в 03:02
Футбол
Касильяс: «Реал» сработал потрясающе, купив Милитао у «Порту»
Вратарь «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за «Реал», прокомментировал переход своего партнёра по команде защитника Эдера Милитао в мадридский клуб.
Обновлено в 12:39
Политика
Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.
Обновлено вчера в 18:31
Технологии
Spotify официально появится в России летом
Стриминговый сервис Spotify начнёт работать в России уже этим летом.
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8
Пресс-служба британского ультралюксового бренда представила новую версию Bentley Continental GT и GT Convertible с бензиновым мотором V8, тем же самым, что живет под капотом кроссовера Bentayga.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Омске загорелся цех по производству канифоли
Огонь полностью охватил цех по производству канифоли в Омске, сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:00
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика
США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы
Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться
В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.
Обновлено в 12:08
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Энергетика
«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%
Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Петр Порошенко не хочет "ни кашу варить, ни на рыбалку бегать" вместе с Москвой.
Обновлено в 04:01
Транспорт
Не менее восьми новых станций метро в Москве откроют до конца года
Не менее восьми новых станций московского метро будут открыты для пассажиров до конца текущего года, еще шесть станций начнут работать в начале 2020 года.
Обновлено в 07:21
Спорт
AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Леонтьева редкой совместной фотографией
День рождения Леонтьева не обошла вниманием и его звездная коллега Алла Пугачева, которая является ровесницей артиста и уже через несколько недель тоже отметит 70-летие.
Обновлено в 10:53
Космос
Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
Обновлено в 11:22
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14