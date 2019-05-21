Экономика
Минфин анонсировал отмену налоговых вычетов с покупки ценных бумагРоссийская газета 04:39
Вычеты второго типа выбирают инвесторы, нацеленные на покупку акций, а также не имеющие доходов, облагаемых НДФЛ. Постепенный уход от налоговых вычетов на взнос должен сопровождаться улучшением условий по второму типу вычета для владельцев ИИС - на полученный доход, считает Моисеев.
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