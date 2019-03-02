Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в РоссииИзвестия вчера в 05:53

В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.

с чего всё началось

Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда.

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике. Об этом сообщила во вторник первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко.

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