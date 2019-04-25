Финансы

Минфин Украины заявил об увеличении госдолгаИзвестия 13:43

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд, пишут в четверг, 25 апреля, «Украинские новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов

РИА Новости14:42

Минфин Украины заявил об увеличении госдолга

Известия13:43

Украинский Минфин сообщил об увеличении госдолга

Московский Комсомолец12:41

Минфин Украины заявил об увеличении госдолга

ТК Звезда12:46

Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

RT на русском12:00

Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд

ТАСС11:37

Государственный долг Украины приблизился к $80 млрд

REGNUM12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Политика

ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 17:04
Футбол

Дзюба предстал в образе супергероя Тора из «Мстителей»

Обновлено в 09:18
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года

Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Кино

Михаил Горбачев попал в больницу

Обновлено в 14:31
Политика

Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч

После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.
Обновлено в 06:33
Футбол

Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Общество

Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Футбол

Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок

На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Певица МакSим переведена в реанимацию

После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Наука

Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие

В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
Политика

Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин на международный форум «Один пояс — один путь», который пройдет 26—27 апреля.
Обновлено в 08:53
Здоровье

От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться

Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Происшествия

На проспекте Художников сбили девочку на самокате

На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест

Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Энергетика

В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено в 06:38
Общество

Аналоговое телевидение задержится в России до 14 октября

Третья волна запланирована на начало лета. В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября.
Обновлено в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное