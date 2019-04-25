Финансы
Минфин Украины заявил об увеличении госдолгаИзвестия 13:43
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд, пишут в четверг, 25 апреля, «Украинские новости».
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