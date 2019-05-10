Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютойГазета.Ru вчера в 19:40
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Общество
В День Победы в России не зафиксировали происшествий
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено 08 мая в 09:24
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Из-за ошибки на сайте королевской семьи Арчи стал сыном Кейт и Уильяма
Малыша подписали как сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В рассказе о ребенке Меган Маркл и принца Гарри был перепутан титул.
Обновлено в 02:40
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Культура
На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов
Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в Петербург
Обновлено в 01:49
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
Первая игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1. Челси - Айнтрахт Ф "Челси" – "Айнтрахт": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция.
Обновлено вчера в 16:15
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Происшествия
На летевшего из Туниса авиадебошира завели уголовное дело
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.
Обновлено в 04:06
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России
Обновлено в 01:21
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22