Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютойГазета.Ru вчера в 19:40
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось
Обновлено в 02:31
Политика
Минюст Украины взыскал $3 млн по делу Януковича у двух компаний
Министерство юстиции Украины взыскало более $3 млн в бюджет по делу о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 05:21
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
В Mash опровергают использование поддельных документов
Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Общество
Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу
В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната
Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:30
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Политика
Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору
Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
Обновлено в 05:59
Общество
Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе
Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 04:43
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01