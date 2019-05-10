Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютойГазета.Ru вчера в 19:40

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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