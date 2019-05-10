Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютойГазета.Ru 19:40

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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США могут признать Россию валютным манипулятором

Московский Комсомолец23:25

СМИ: США расширят список подозреваемых в валютных манипуляциях стран

RT на русском20:53

Bloomberg: США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

ТАСС18:45

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Газета.Ru19:40

Блумберг: минфин США заподозрил Россию в манипуляции своей валютой

РИА Новости19:30

США готовятся расширить список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Эхо Москвы19:07

СМИ узнали о планах США объявить Россию манипулирующей валютой страной

РБК20:25
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Культура

В преддверии «Евровидения» Лазарев посетил святые места Иерусалима

Российский певец Сергей Лазарев, который совсем скоро представит Россию на конкурсе "Евровидение — 2019", побывал в главных святых местах Иерусалима.
Обновлено в 23:10
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Общество

В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Транспорт

Названы лучшие и худшие авиалинии и аэропорты 2019 года

Аэропорт Лиссабона Портела, Португалия (LIS) Среди 72 авиакомпаний, по которым компания располагает статистически значимыми данными, AirHelp оценила их по своевременности исполнения, качеству обслуживания и обработке претензий, причем каждая категория была одинаково взвешена.
Обновлено в 15:00
Политика

Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на свою и чужую

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ценит дух союзничества, прошедший закалку в годы войны и не собирается делить победу над нацизмом на "свою и чужую".
Обновлено в 22:00
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено в 17:47
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Общество

Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам

Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено в 20:42
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено в 22:25
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия

У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час

Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца

Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Авто

Хэтчбек Honda Jazz станет гибридом i-MMD

Именитый японский автобренд Honda сообщил о своем намерении расширить силовую линейку хэтчбеков Jazz.
Обновлено в 12:30
Авто

Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Хоккей

Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено в 23:14
Политика

На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

Обновлено в 23:29
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Космос

Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля

Обновлено в 22:18
Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено в 05:21
Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100

Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Общество

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Армия и оружие

WSJ рассказал о секретной ракете США

Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
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