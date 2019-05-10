Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютойГазета.Ru 19:40
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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Культура
В преддверии «Евровидения» Лазарев посетил святые места Иерусалима
Российский певец Сергей Лазарев, который совсем скоро представит Россию на конкурсе "Евровидение — 2019", побывал в главных святых местах Иерусалима.
Обновлено в 23:10
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»
В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Транспорт
Названы лучшие и худшие авиалинии и аэропорты 2019 года
Аэропорт Лиссабона Портела, Португалия (LIS) Среди 72 авиакомпаний, по которым компания располагает статистически значимыми данными, AirHelp оценила их по своевременности исполнения, качеству обслуживания и обработке претензий, причем каждая категория была одинаково взвешена.
Обновлено в 15:00
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на свою и чужую
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ценит дух союзничества, прошедший закалку в годы войны и не собирается делить победу над нацизмом на "свою и чужую".
Обновлено в 22:00
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено в 17:47
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Общество
Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам
Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено в 20:42
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено в 22:25
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия
У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца
Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Хэтчбек Honda Jazz станет гибридом i-MMD
Именитый японский автобренд Honda сообщил о своем намерении расширить силовую линейку хэтчбеков Jazz.
Обновлено в 12:30
Авто
Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено в 23:14
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Космос
Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
Обновлено в 22:18
Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено в 05:21
Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100
Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Общество
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00