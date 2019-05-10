Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютойГазета.Ru 19:40
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Политика
США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Общество
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Происшествия
Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп рассказал о сдерживании Болтона
Президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен советами своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав.
Обновлено в 19:14
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Повышенное содержание свинца выявили у собора Парижской Богоматери
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Авиационную часть парада Победы, в рамках которой военные самолеты и вертолеты пролетают над Красной площадью, отменили из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 04:16
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Общество
Проглотивший осу кот покорил соцсети
В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено в 10:59
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге
Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Происшествия
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в пятницу утром в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Обновлено в 19:57
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено в 06:00
Политика
Прокуратура Швеции о своем решении по делу Ассанжа сообщит 13 мая
Прокуратура Швеции в понедельник, 13 мая, сообщит, какое решение было принято по вопросу возможного возобновления расследования в отношении австралийского журналиста, основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45