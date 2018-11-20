Политика

Минфин США ввёл санкции против двух российских компаний
RT на русском
11:33

Министерство финансов США внесло в санкционный список шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти правительству Сирии. Соответствующий список опубликован на сайте Минфина.
RT на русском11:33

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Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний

РБК11:44

Две российские компании и частное лицо попали в санкционный список США по Сирии

Интерфакс11:33

США ввели санкции против двух российских компаний из-за поставок нефти в Сирию

Коммерсантъ11:33

Минфин США ввёл санкции против двух российских компаний

RT на русском11:33

Две российские компании и одно частное лицо добавлены в санкционный список Минфина США

Эхо Москвы11:30

США ввели санкции против двух российских компаний

РИА Новости11:23

США утверждают, что вскрыли схему поставки нефти Ирана через компании РФ в Сирию

ТАСС11:35
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Политика

ОЗХО одобрила увеличение бюджета организации

Организация по запрещению химического оружия одобрила увеличение бюджета, дополнительные средства в том числе пойдут на работу механизма по определению виновных в химатаках, против которого выступали Россия и Китай.
Обновлено в 11:46
Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану

До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 11:52
Политика

Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.
Обновлено в 11:04
Политика

Сенатор назвала свои слова о питании россиян глупостью из Telegram

Признав, что на 3,5 тыс. действительно трудно прожить, Лахова отметила, что сама себе частенько устраивает разгрузочные дни, во время которых питается гречкой, и это полезно для здоровья.
Обновлено в 11:50
Политика

Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

Обновлено в 08:34
Политика

«Газпром» указал на ошибки Киева в борьбе с газопроводами России

«Украина была так занята борьбой с «Северным потоком-2», что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб м. газа в год», — заявил Куприянов.
Обновлено в 11:52
Политика

Могерини исключила возможность превращения ЕС в военный союз

Европейский союз не будет преобразован в военный союз.
Обновлено в 11:51
Политика

ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр

Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

В российской армии возродят институт сестер милосердия

В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Обновлено в 11:37
Политика

Рада направила проект о переименовании Кировоградской области в КС

Верховная рада Украины с третьего раза направила законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.
Обновлено в 11:38
Политика

Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:13
Политика

Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию

Министерство транспорта России прорабатывает вопрос организации авиарейса из крымского Симферополя в сирийский Дамаск, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Россия перенацелит оружие из-за военной базы «Форта Трампа» в Польше

Россия вынуждена будет реагировать на создание военной базы США на территории Польши, приводит ФАН слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимира Кожина.
Обновлено в 11:09
Политика

Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Мероприятие посетили главы Крыма Сергей Аксенов, депутаты Государственной думы Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, глава ЛНР Леонид Пасечник, а также представители Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 10:17
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