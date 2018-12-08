Экономика
Минфин США вновь отсрочил санкции для En+, РУСАЛа и «Группы ГАЗ»
Минфин США вновь отсрочил санкции для En+, РУСАЛа и «Группы ГАЗ»RT на русском18:56
Отмечается, что санкции были отсрочены с 7 до 21 января 2019 года. Ранее Минфин уже переносил сроки введения ограничений в отношении данных компаний. В апреле США расширили антироссийские санкции.
RT на русском18:56
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с чего всё началось
Министерство финансов США до 21 января 2019 года продлило сроки завершения сделок с находящимися под американскими санкциями российскими компаниями UC Rusal, En+ и группой ГАЗ, сообщается на сайте министерства.РБК16:45
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Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти
Картель ОПЕК возьмет на себя обязательство снизить производство на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 21:37
Экономика
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
Россия в 2018 году получила рекордный улов тихоокеанских лососей, объем добычи рыбы по итогам лососевой путины текущего года составил более 677 тысяч тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года.
Обновлено в 23:33
Экономика
АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»
АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 16:08
Экономика
Живущих за чертой бедности россиян стало меньше
Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 22:31
Экономика
Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах
C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 17:21
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 23:31
Экономика
Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе
Еще большую поддержку рынку акций оказали новости о том, что страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день.
Обновлено в 12:52
Экономика
Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 22:42
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика
Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек
Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 16:39
Экономика
Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году
Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено в 11:38
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Экономика
Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами
Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Экономика
Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев
Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Энергетика
Минск увеличил оценку возможных потерь из-за налогового маневра в России
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявила о том, что страна может потерять до $11 млрд в предстоящие четыре года из-за российского налогового маневра.
Обновлено в 15:28