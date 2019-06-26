Экономика
Минфин США вновь отложил введение санкций против «Группы ГАЗ»REGNUM 04:52
Министерство финансов США вновь отложили срок начала действия санкций в отношении «Группы ГАЗ» российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что на этот раз срок продлен до 8 ноября 2019 года.
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Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Сеппа ван ден Берга из голландского клуба «ПЕК Зволле».
Обновлено в 06:59
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах
На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.
Обновлено вчера в 09:58
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе
Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Армия и оружие
Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз
Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в причальный канадский сухогруз.
Обновлено в 06:37
Футбол
Руни забил гол-красавец ударом со своей половины поля
Обновлено в 01:07
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
На набережной вдоль Горького появились скамейки, похожие на гробы
На набережной от Малышева до Карла Маркса появились скамейки-гробы.
Обновлено в 06:41
Общество
МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение
Обновлено в 02:04
Авто
В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur
С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского брэнда.
Обновлено в 07:05
Политика
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
Обновлено в 06:08
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
Обновлено в 05:34
Интернет
Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане
Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.
Обновлено в 05:25
Общество
В ближайшие три дня в Крыму резко похолодает
После ливней на полуострове резко похолодает - уже на выходных синоптики прогнозируют всего +20 - +25 градусов дневной температуры воздуха.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Ребёнок сломал лобную кость, прыгая на батуте в Новокузнецке
4-летний мальчик, приглашенный на празднование дня рождения, прыгал на батуте и упал с него вниз головой.
Обновлено в 06:24