Политика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар. Такую информацию распространило американское министерство финансов.
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«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается
 на сайте ведомства.
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