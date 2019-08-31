с чего всё началось

Происшествия Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.

Футбол В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».

Шоу-бизнес 51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.

Авто BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.

Технологии Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Авто Транспортный налог в стране начнут рассчитывать по-другому Рассчитается этот показатель исходя из срока пользования транспортным средством, его мощности и налоговой ставки.

Политика Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Здоровье В Китае на свет появился ребенок с 31 пальцем В китайском городе Нинбо на свет появился необычный ребенок с 31 пальцем.

Наука Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Политика «Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".

Экономика Корпорация Порошенко оспорила штрафы своей фабрики в Липецке Корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подала апелляцию на начисление её Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов.

Происшествия Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Политика Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.

Экономика «Норникель» подорожал до исторического максимума В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.

Армия и оружие Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.

Армия и оружие В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел Тела 16 человек, погибших в ходе боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов и сравнения результатов с пробами, взятыми у родственников всех без вести пропавших украинских бойцов.

Общество В США испугались потери панд из-за торговой войны с Китаем Администрация Смитсоновского национального зоопарка выразила надежду, что торговые споры между Соединенными Штатами и Китаем не отразятся никак на пребывании панд в Вашингтоне.

Общество Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.