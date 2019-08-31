Политика
Российская газетаМинфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya
США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар. Такую информацию распространило американское министерство финансов.
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«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается на сайте ведомства.RT на русском19:30
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Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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