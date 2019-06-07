Политика
США ужесточили санкции против венесуэльской нефтекомпании PDVSAТелеканал 360° 00:32
Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской государственной компании PDVSA. Теперь в Венесуэлу запрещено экспортировать или реэкспортировать разбавители нефти.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Кино
Девушка уснула в кино и случайно нашла любовь
На странице с анонимными признаниями в Facebook девушка рассказала, что отправилась в одиночестве в кино на фильм «Аладдин».
Обновлено в 00:07
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Наука
Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода
Обновлено 05 июня в 15:22
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Кино
Скончался российский актер Александр Кузнецов
Артист Эммануил Виторган на своей официальной странице в социальных сетях сообщил о смерти актера Александра Кузнецова.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Политика
Пентагон опасается «захвата» Россией арктического шельфа
Опасения об одностороннем порядке установления Россией границ своего континентального шельфа изложены в новой стратегии министерства обороны США в Арктике.
Обновлено в 00:46
Космос
Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне
Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:20
Интернет
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол
«Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым
Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.
Обновлено в 00:06
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
На четвертой строчке ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая располагается KIA Sportage – 2860 ед. (- 5 %), а замыкает пятерку Toyota RAV4 с положительной динамикой на 18% до 2519 ед.
Обновлено вчера в 11:28
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
Обновлено вчера в 23:16
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Давыденко пригрозила проверкой Универсиады
Тележурналист Андрей Караулов выпустил вторую часть интервью с председателем Счетной палаты Красноярского края Татьяной Давыденко, в котором она рассказала о реакции депутатов на отчет по хищению леса и предупредила о новых данных проверки по прошедшей зимой Универсиаде.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Москве задержали иркутского министра после жалобы Путину на вырубки
Сотрудники ФСБ задержали в московском Шереметьеве министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока
Обновлено вчера в 21:09
Космос
«Прогресс» против Dragon: как долго может продлиться паритет надёжности и хай-тека
Спрос на транспортные российские космические корабли сокращается после успешного начала эксплуатации американских коммерческих.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Зеленский поручил вывести на президентском самолете из Грузии 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
В России растет «смертность» бизнеса
Лишь в пяти регионах РФ по итогам 2018 года количество вновь созданных предприятий превышает количество закрывшихся.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Граждане не хотят сдавать деньги в пенсионную систему
Почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Гаджеты
В России снизились цены на смартфоны Honor
Ведущий китайский производитель Honor объявил о распродаже на некоторые модели своих смартфонов.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Продюсер Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 07:20
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16