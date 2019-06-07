Экономика
Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSAКоммерсантъ вчера в 23:45
В январе 2019 года США внесли PDVSA в черный список. Вашингтон арестовал венесуэльские активы на $7 млрд и запретил работать с нефтегазовой компанией всем американским контрагентам. В апреле США также ввели санкции в отношении двух предприятий, поставляющих нефть из Венесуэлы на Кубу.
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Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня
Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено 05 июня в 12:35
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено вчера в 16:44
Энергетика
Цены на бензин в России резко повысились за неделю
Потребительские цены на бензин в среднем по России с 27 мая по 2 июня 2019 года повысились на 0,4% к предыдущему отчетному периоду после роста на 0,2% неделей ранее, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
В Приморье вновь принесла потомство леопард-«крестница» Стивена Сигала
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
Для спасения Демьяна Дунаева не хватает 948 521 руб
Если вы решили спасти Демьяна Дунаева, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Мединский предложил делать в памятниках культуры гостиницы и рестораны
Половина российских памятников находится в аварийном состоянии — спасти ситуацию может передача их инвесторам, в том числе под гостиницы и рестораны.
Обновлено вчера в 19:13
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи
Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде клад в 150-миллиметровом снаряде времен Первой мировой войны.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Авто
На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC
Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Здоровье
В России могут продлить порог детства до 21 года
Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Суд аннулировал десятки дипломов пилотов из ЮУрГУ
Вуз не имел сертификата авиационного учебного центра Десятки пилотов, получивших дипломы Южно-Уральского государственного университета, лишились работы по решению суда после того, как Росавиация аннулировала документ.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
В России растет «смертность» бизнеса
Лишь в пяти регионах РФ по итогам 2018 года количество вновь созданных предприятий превышает количество закрывшихся.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии
Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено 05 июня в 21:27
Общество
В Саратове - пляжный кризис
Даже сдержанный на прогнозы глава областного гидрометцентра Михаил Болтухин заверил, что пляжный сезон в этом году начался раньше, чем обычно, и вода прогрелась до минимально необходимых 18 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 16:57