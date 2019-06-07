Политика

Минфин США ужесточил санкции против ВенесуэлыСаминвестор 02:00

Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что Министерство финансов США ужесточило санкции против Венесуэлы, запретив экспорт и реэкспорт разбавителей нефти. В сообщении пресс-служба Минфина США говорится о внесении поправок в генеральную лицензию 7А, лицензию 8 и лицензию 13, касающихся Венесуэлы.
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с чего всё началось
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вносит поправки в относящиеся к Венесуэле генеральную лицензию 7А… лицензию 8… и лицензию 13… уточняя, что эти лицензии не разрешают операции или сделки, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу»,— сообщает
 пресс-служба министерства.
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