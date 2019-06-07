Минфин США ужесточил санкции против ВенесуэлыСаминвестор 02:00

с чего всё началось

Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что Министерство финансов США ужесточило санкции против Венесуэлы, запретив экспорт и реэкспорт разбавителей нефти. В сообщении пресс-служба Минфина США говорится о внесении поправок в генеральную лицензию 7А, лицензию 8 и лицензию 13, касающихся Венесуэлы.

Происшествия Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.

Общество Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.

Экономика Власти: финансирование Бурятии из федерального бюджета растёт ежегодно В течение трёх последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование Бурятии из федерального бюджета.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Общество Витебский проспект соединят с ЗСД развязкой Как следует из соглашения, развязка соединит ЗСД с восточной частью Московского и Фрунзенским районами.

Наука Эволюционисты рассказали, зачем появился секс Многоклеточные организмы отказались от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения «заразных» форм рака.

Политика Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Сургутских чиновников переводят на школьное питание Чиновники в Сургуте с 1 июля перейдут на школьное питание, сообщает URA.RU.

Происшествия В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Политика МИД РФ: правительство Венесуэлы и оппозиция встретятся в Осло на следующей неделе Новый раунд переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, как ожидается, пройдет в Осло на следующей неделе.

Политика Трамп намерен заключить с Китаем торговое соглашение Трамп напомнил, что между США и Китаем существовало торговое соглашение, которое последняя страна постаралась пересмотреть.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Армия и оружие Российские истребители за неделю четырежды поднимались на перехват у границ РФ Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Транспорт Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Путешествия Опрос показал, где россияне планируют провести отпуск По данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», более четверти жителей России планируют провести летний отпуск на даче.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.

Хоккей «Заработали на Верстиге — он выплатил клубу две трети зарплаты» В конце мая на торжественном вечере закрытия сезона КХЛ «Известия» пообщались с Максимом Сушинским, который объяснил, почему даже контракт Верстига не является провалом, рассказал об обстоятельствах ухода ближайшего помощника Хартли Майка Пелино и его замены на легендарного российского форварда Вячеслава Козлова, а также прокомментировал отъезд в НХЛ лидера «ястребов» Ильи Михеева.

Экономика Силуанов упрекнул бизнес в нигилизме Российский бизнес не хочет замечать позитивных изменений в госуправлении и экономике и, имея рекордные прибыли, по-прежнему считает, что "все плохо", посетовал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Шоу-бизнес Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.

Здоровье В кабинетах волгоградских терапевтов появятся самописцы Руководству профильного блока администрации региона губернатор дал поручение рассмотреть в рамках пилотного проекта возможность внедрения в практику терапевтов самописцев.

Здоровье Молодых специалистов привлекают на работу в село По инициативе врио губернатора оренбургской области Дениса Паслера из областного бюджета выделены средства, чтобы врачи востребованных специальностей, приступившие к работе в районных и городских больницах, амбулаториях, получали единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей.