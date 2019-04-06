Политика

США ввели новые санкции против ВенесуэлыГазета.Ru 18:04

Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу. Ранее американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу.
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В США объяснили введение новых санкций против Венесуэлы

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