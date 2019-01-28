Политика
Минфин США снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго»Российская газета 17:05
Ранее в январе министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" снимут санкции. Заявление об этом Мнучин сделал после встречи с конгрессменами, которые призывали пересмотреть решение об экономических ограничениях.
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Происшествия
Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи
Обновлено в 12:06
Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено в 21:40
Экономика
Гражданам предложат заработать на информации о себе
В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58
Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58.
Обновлено в 17:47
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.
Обновлено в 06:12
Общество
Создатели «Смешариков» отреагировали на иск Фонда кино
В группе компаний "Рики", которая владеет правами на "Смешариков", отреагировали на данные об иске, поданном к продюсеру мультфильма Илье Попову из-за невозвращенных средств.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Семь человек госпитализировали после пожара в Кемерово
Обновлено в 21:37
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Олег Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%
Российский бизнесмен Олег Дерипаска снизил свою долю в En+ до 44,95% в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием санкций.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Три здания обрушились после взрыва в Гааге
В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Кино
Фильм «Т-34» стал вторым по сборам в истории российского кино
Военная лента «Т-34» заняла второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кинематографа.
Обновлено в 14:06
Происшествия
МЧС проверит звонки о «минировании» в школах и больницах Хакасии
Сотрудники МЧС проверяют звонки от неизвестных, которые сообщают о минировании школ и больниц в Хакасии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике в понедельник.
Обновлено в 21:22
Политика
ВЦИОМ: против передачи Японии южных Курил выступают 77% россиян
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передачу поддерживают только 14% участников опроса, 77% респондентов же выступают против.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия
В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Политика
Саакашвили пообещал сменить власть в Грузии за 72 часа
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство страны мирным путем".
Обновлено в 20:50
Единоборства
Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде 26 января
26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году.
Обновлено в 00:48
Происшествия
На Камчатку придет сильный шторм
Обновлено в 20:38
Происшествия
Массовая эвакуация из-за сообщений о бомбах идет в Новосибирске
В октябре 2018 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Новосибирске заявил, что уровень транспортной безопасности в СФО является низким, а террористическая активность растет.
Обновлено в 21:51
Политика
Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, в ответ на требования Вашингтона надавить на Россию и Китай.
Обновлено в 21:08
Общество
В Париже началось первое движение «красных платков»
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Военные пробили затор на Бурейском водохранилище на 11 м в глубину
"Силами специалистов сводного отряда ВВО в районе обвала на Бурейском водохранилище были проведены подрывы обрушенных скальных пород, что позволило пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:10
Политика
Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными
Обновлено в 19:37
Авто
В Аргентине представили уникальный суперкар Donatini MB 8
В Аргентине местным жителем представлена уникальная модификация спорткара Donatini MB 8, который обзавелся дизайном, напоминающим модели 80-х годов.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X
Обновлено в 07:50
Происшествия
В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть
Обновлено в 16:20
Политика
В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»
Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд является «захватнической организацией».
Обновлено в 18:57
Экономика
На Украине начали продавать гривны в рулонах
Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.
Обновлено в 14:55
Происшествия
СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море
Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36