с чего всё началось

Минфин США объявил, что снимает санкции с «Русала». При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+. В течение 30 дней его пакет должен сократиться с 70% до 44,9%. Об этом сообщило Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC).

Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски

Армия и оружие Армия и оружие США начали выводить войска из Сирии США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Политика Политика Песков рассказал об отсутствии смартфона у президента России Президент России Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном.

Политика Политика Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.

Политика Политика Генпрокуратура Бразилии обвинила президента Темера в коррупции Обвинения по коррупционной статье предъявлены бразильской прокуратурой президенту этой страны Мишелу Темеру, передает Globo.

Политика Политика Планировавший «второе 11 сентября» канадец получил 40 лет тюрьмы в США Суд в США приговорил к 40 годам тюрьмы гражданина Канады Абдулрахмана Эль Бахнасави, планировавшего совершить теракты от имени «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Политика Политика Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны намерены вскоре снова осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает "Би-би-си Украина".

Политика Политика Германия потребовала от России вернуть вывезенные культурные ценности Германия потребовала от России вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Второй мировой войны.

Политика Политика Украину пригрозили лишить безвиза Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.

Политика Политика Албания выслала двух иранских дипломатов Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов, обвинив их в попытках "подорвать национальную безопасность" Албании.

Политика Политика МЧС доставит 400 т гуманитарной помощи в ДНР перед Новым годом «В преддверии Нового года колонна доставит жителям Донбасса более 400 т гуманитарной помощи, где помимо детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского имущества автомобили гуманитарной колонны везут свыше 60 т новогодних подарков», — цитирует ТАСС представитель пресс-службы МЧС.

Политика Политика Бизнесмен Губарев проиграл иск к BuzzFeed о защите чести и достоинства Российский интернет-предприниматель Алексей Губарев, упоминавшийся в скандальном досье на Дональда Трампа, проиграл иск к американскому новостному сайту BuzzFeed о защите чести и достоинства, говорится в документах федерального суда в Майами.

Политика Политика Путин снял ограничения на политическое убежище в России Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.

Политика Политика Участники ЯМЭФ инвестировали в Крым более 4,5 миллиардов евро За четыре года существования Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в экономику Крыма были привлечены инвестиции в размере 4,5 млрд евро, сообщил сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров на "Крымском вечере" в Париже.

Армия и оружие Армия и оружие Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск Российской Федерации.