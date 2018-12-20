Политика

Минфин США снимет санкции с «Русала» и En+ через 30 дней
Новая газета
14:33

Минфин США через 30 дней снимет санкции с компаний «Евроcибэнерго», En+ и «Русал», владельцем которых является российский бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом говорится в официальном письме Минфина, направленном в Конгресс. При этом сам Дерипаска останется в санкционном списке.
Новая газета14:33
с чего всё началось
В письме, опубликованном на сайте
 Минфина США раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски.
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