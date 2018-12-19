Политика
Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски
Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с ДерипаскиBFM.ruвчера в 13:10
Минфин США объявил, что снимает санкции с «Русала». При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+. В течение 30 дней его пакет должен сократиться с 70% до 44,9%. Об этом сообщило Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC).
BFM.ruвчера в 13:10
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с чего всё началось
В письме Минфина США, направленном в Конгресс, уточняется, что доля Дерипаски в энергометаллургической En+ будет снижена с около 44,95 процента (сейчас он владеет 70 процентами).Российская газетавчера в 13:43
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Управление ключевыми активами Олега Дерипаски переходит в США и Великобританию
Коммерсантъвчера в 15:26
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Политика
Началась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным
В Москве стартовала большая конференция с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в четверг, 20 декабря, в 14-й раз.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии
Вашингтон прекращает нанесение воздушных ударов по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.
Обновлено в 09:12
Политика
Рада поддержала законопроект о лишении УПЦ её названия
Верховная рада Украины приняла законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата её названия.
Обновлено в 06:53
Политика
Путин поделился своими музыкальными предпочтениями
Обновлено в 09:09
Политика
Госдума отказалась от новогоднего корпоратива
Новогоднего корпоратива для депутатов в этом году не будет, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»
Если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин обсудит с губернатором Петербурга проблему обманутых дольщиков
Обновлено в 07:54
Политика
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Верховный суд (ВС) внес в Госдуму законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новое понятие уголовного проступка.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин объяснил повышение пенсионного возраста в России
Президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции в четверг рассказал, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин назвал спецслужбы опорой России
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном вечере ко Дню работника органов безопасности заявил, что спецслужбы являются "опорой государства".
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.
Обновлено в 05:34
Политика
Дуда распорядился об отзыве посла Польши с Украины
"На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине", - сказано в документе.
Обновлено в 10:50
Политика
Эрдоган заявил, что санкции не помешают сотрудничеству Турции и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что страна не завершит экономические отношения с Ираном, несмотря на санкции Соединённых Штатов в отношении Тегерана.
Обновлено в 10:16
Политика
RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании
Российский телеканал RT признан виновным в нарушении правил вещания Великобритании. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:50
Политика
Путин признал вину России в ситуации с допингом в спорте
России не удалось должным образом организовать контроль за допингом.
Обновлено в 07:33