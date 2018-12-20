с чего всё началось

Минфин США объявил, что снимает санкции с «Русала». При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+. В течение 30 дней его пакет должен сократиться с 70% до 44,9%. Об этом сообщило Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC).

Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски

Политика Политика Путин начал большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин начал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию, она станет первой в его нынешнем президентском сроке и 14-й за все время руководства страной.

Политика Политика Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Дональда Трампа о победе над террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, а также решение США вывести войска из САР.

Политика Политика Путин прокомментировал вопрос освобождения украинских моряков Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что те, кто послал украинских моряков в Керченский пролив, ожидал, что эти моряки погибнут.

Политика Политика RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании Российский телеканал RT признан виновным в нарушении правил вещания Великобритании. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».

Политика Политика Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию.

Политика Политика Патриарх Кирилл призвал не признавать «новую церковь» на Украине Патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать результаты состоявшегося в Киеве незаконного собрания раскольников, сообщает сайт Московского Патриархата.

Армия и оружие Армия и оружие «Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии Концерн «Калашников» начал поставлять автоматы АК-12 для своего первого заказчика — Минобороны России — в рамках Гособоронзаказа-2019.

Политика Политика В Японии рассекречены переговоры 1960 года с США по Курилам Премьер-министр островного государства Нобусукэ Киси в 1960 году намеревался согласовать с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос получения не четырёх, а двух Курильских островов — Шикотана и Хабомаи.

Армия и оружие Армия и оружие Казанский авиазавод начал производство первых модернизированных Ту-160 Замминистра ознакомился с ходом работ по ремонту с модернизацией находящихся на предприятии строевых Ту-22М3 и стратегических ракетоносцев Ту-160.

Политика Политика Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400 Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

Политика Политика МЧС доставит в Донбасс новогодние подарки Колонна МЧС России с гуманитарным грузом выехала в Донецкую и Луганскую области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Почти 50 боевиков нейтрализованы Росгвардией в СКФО в 2018 году

Политика Политика Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья Олег Кожемяко, одержавший победу на выборах губернатора Приморского края, официально вступил в должность.

Политика Политика Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море Американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства, передает РИА "Новости".