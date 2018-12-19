Политика

Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка
Российская газета
13:43

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго". При этом сам Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы - заблокированными.
Российская газета13:43
с чего всё началось
В письме, опубликованном на сайте
 Минфина США раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски.
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