Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомостивчера в 18:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:34, Вашингтон
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 11:35
Политика
Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Обновлено в 07:43
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Космос
Астрономы призвали «мыслить шире» при поисках внеземной жизни
Научные сотрудники убеждены, что если человечество продолжит считать, что процессы на другой планете похожи на земные, то вероятность серьезных открытий в ближайшем будущем останется незначительной.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Политика
Коломойский назвал способ вернуть Донбасс
По словам Коломойского, Донбасс вновь войдет в состав Украины в ближайшие пять лет, а Крым — чуть позже.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Политика
Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Происшествия
У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск
Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.
Обновлено в 10:28
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Новый метод лечения рака внедрили в Свердловском онкодиспансере
В Свердловском онкологическом диспансере внедрили новый метод лечения рака простаты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Слити
Полузащитник сборной Туниса Наим Слити попал в сферу интересов московского «Динамо».
Обновлено в 10:58
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено в 11:41
Авто
Renault Duster получил камеру GoPro
Переднеприводный Renault Duster GoPro предлагается на бразильском рынке с 1,6-литровым 118-сильным двигателем и вариатором, а полноприводный – с 2,0-литровым агрегатом мощностью 143 л.с.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Транспорт
В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года
Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Сочи нашли тела двух утопленников
В МЧС подтвердили информацию о двух утопленниках в Сочи.
Обновлено в 10:20
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Космос
Возможно, Израиль случайно начал колонизацию Луны тихоходками
Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
Обновлено в 08:17
Технологии
ЦРПТ протестировал регистратор выбытия в Пироговке
Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и поставщик программного обеспечения «Парус» протестировали работу регистратора выбытия в Пироговском центре.
Обновлено вчера в 04:09
Шоу-бизнес
Глюкоза ответила на слухи о разводе
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Транспорт
Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Донбассом
«Год назад «Укрзализныця» запустила в Донецкой обновленные пригородные электропоезда Мариуполь — Волноваха, а сегодня мы восстановили движение на участке Волноваха — Южнодонбасская», — отметил директор «Донецкой железной дороги» (филиал «Украинских железных дорог» в Донбассе) Сергей Бугаев.
Обновлено в 10:01