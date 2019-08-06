с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Политика Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Космос Астрономы призвали «мыслить шире» при поисках внеземной жизни Научные сотрудники убеждены, что если человечество продолжит считать, что процессы на другой планете похожи на земные, то вероятность серьезных открытий в ближайшем будущем останется незначительной.

Происшествия Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.

Экономика Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Политика Коломойский назвал способ вернуть Донбасс По словам Коломойского, Донбасс вновь войдет в состав Украины в ближайшие пять лет, а Крым — чуть позже.

Политика Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.

Политика Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.

Происшествия У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Здоровье Новый метод лечения рака внедрили в Свердловском онкодиспансере В Свердловском онкологическом диспансере внедрили новый метод лечения рака простаты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Происшествия Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Футбол «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Слити Полузащитник сборной Туниса Наим Слити попал в сферу интересов московского «Динамо».

Футбол Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.

Авто Renault Duster получил камеру GoPro Переднеприводный Renault Duster GoPro предлагается на бразильском рынке с 1,6-литровым 118-сильным двигателем и вариатором, а полноприводный – с 2,0-литровым агрегатом мощностью 143 л.с.

Армия и оружие ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29 Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.

Транспорт В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.

Происшествия В Сочи нашли тела двух утопленников В МЧС подтвердили информацию о двух утопленниках в Сочи.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Технологии ЦРПТ протестировал регистратор выбытия в Пироговке Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и поставщик программного обеспечения «Парус» протестировали работу регистратора выбытия в Пироговском центре.

Шоу-бизнес Глюкоза ответила на слухи о разводе Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.